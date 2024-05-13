Интересную вещь узнал про нового министра обороны РФ Андрея Белоусова. Оказывается, он окончил некогда знаменитую Вторую физико-математическую школу, которая в конце 60-х - начале 70-х считалась самой престижной, самой желанной московской школой, репутация у нее была этакого советского царскосельского лицея, чудом появившегося откуда-то в послеоттепельные времена.

Поступить было невероятно трудно, никой "блат" не работал, принимали только действительно талантливых, математически одаренных детей. Но, помимо всего прочего, во Второй школе блестяще преподавали и гуманитарные предметы, особенно литературу и историю. Школа была рассадником вольнодумства, за что ей в конце концов неизбежно досталось по пятое число: в 1971 году уволили директора-основателя, нескольких "неблагонадежных" учителей. Разумеется, уничтожить традиции удалось не сразу, что-то от прежней Второй школы досталось и Белоусову, хотя, судя по возрасту, оканчивал он ее через несколько лет после разгона.

Учиться, кстати, во второй ней было очень непросто. Любопытно, что среди ее выпускников, получивших совершенно блестящее образование в конце 60-х - начале 70-х годов, оказалось удивительно мало широко известных, успешных людей из этого поколения, карьерный пик которого пришелся на конец 80-х - начало нулевых. Петр Авен, Евгений Бунимович, Георгий Франгулян, и вот - Андрей Белоусов.

Кто-то писал, помнится, что во Второй школе царил такой дух соревнования, была такая жесткая конкуренция, что выпускники выгорали настолько, что, "выйдя на свободу", легко поступив в самые престижные вузы, потом теряли всякое желание продолжать с кем-то конкурировать, строить карьеру, покорять какие-то профессиональные высоты, часто уходили в какую-нибудь "нишу". Чего не скажешь о Белоусове…