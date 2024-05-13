УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущий

Блог | Интересная вещь про нового министра обороны РФ Андрея Белоусова

Интересная вещь про нового министра обороны РФ Андрея Белоусова

Интересную вещь узнал про нового министра обороны РФ Андрея Белоусова. Оказывается, он окончил некогда знаменитую Вторую физико-математическую школу, которая в конце 60-х - начале 70-х считалась самой престижной, самой желанной московской школой, репутация у нее была этакого советского царскосельского лицея, чудом появившегося откуда-то в послеоттепельные времена.  

Поступить было невероятно трудно, никой "блат" не работал, принимали только действительно талантливых, математически одаренных детей. Но, помимо всего прочего, во Второй школе блестяще преподавали и гуманитарные предметы, особенно литературу и историю. Школа была рассадником вольнодумства, за что ей в конце концов неизбежно досталось по пятое число: в 1971 году уволили директора-основателя, нескольких "неблагонадежных" учителей. Разумеется, уничтожить традиции удалось не сразу, что-то от прежней Второй школы досталось и Белоусову, хотя, судя по возрасту, оканчивал он ее через несколько лет после разгона.

Учиться, кстати, во второй ней было очень непросто. Любопытно, что среди ее выпускников, получивших совершенно блестящее образование в конце 60-х - начале 70-х годов, оказалось удивительно мало широко известных, успешных людей из этого поколения, карьерный пик которого пришелся на конец 80-х - начало нулевых. Петр Авен, Евгений Бунимович, Георгий Франгулян, и вот - Андрей Белоусов.

Кто-то писал, помнится, что во Второй школе царил такой дух соревнования, была такая жесткая конкуренция, что выпускники выгорали настолько, что, "выйдя на свободу", легко поступив в самые престижные вузы, потом теряли всякое желание продолжать с кем-то конкурировать, строить карьеру, покорять какие-то профессиональные высоты, часто уходили в какую-нибудь "нишу". Чего не скажешь о Белоусове…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...