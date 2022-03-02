Переодеваются в гражданскую одежду и грабят магазины: на Сумщине рассказали о преступлениях оккупантов. Видео

В Сумской области в небольшом городе Тростянце российские оккупанты ограбили магазин. Они также вломились в секонд-хенд, где забрали вещи и переоделись в гражданскую одежду.

Кроме того, россияне занимаются мародерством среди мирного населения. Об этом сообщает издание "Сегодня".

"Вот так "большая и мощная" армия Путина грабит обычные магазины у жителей небольшого города на Сумщине. И не только магазины они грабят. Они в Тростянце и других городах дошли до того, что ходят, мародерствуют, забирают у людей еду по домам", – рассказала журналистка издания.

Отметим, что в городе Тростянец в Сумской области российские оккупанты настолько боятся авиаударов от украинских военных, что принуждают местных жителей ночью находиться на улице. Россияне временно захватили город, но его власть продолжает работать.

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