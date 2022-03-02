В захваченном городе на Сумщине оккупанты заставляют людей сидеть ночью на улице, опасаясь украинской артиллерии

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В городе Тростянец в Сумской области российские оккупанты настолько боятся авиаударов от украинских военных, что принуждают местных жителей ночью находиться на улице. Россияне временно захватили город, но его власть продолжает работать.

Такую информацию от главы Тростянецкого общества Юрия Бовы распространил на своем канале в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Как рассказал Бова, захватчики заставляют людей выходить из подвалов и сидеть ночью на улице. "Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии", – говорится в сообщении.

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По словам чиновника, три российских колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею.

"В городе почти все линии электропередачи повреждены, разбиты все дороги", – отметил Бова.

Он подчеркнул, что власти города продолжают работать даже в таких условиях. Территориальная оборона также работает, а люди получают пищу и воду вовремя.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Сумской области Вооруженные силы Украины уничтожили более 180 единиц военной техники российских оккупантов. Работали беспилотники Bayraktar.

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