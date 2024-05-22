Переменная облачность, временами дожди: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 23 мая

В четверг, 23 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Иногда синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха прогреется до +28 градусов.

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в Закарпатье и в Карпатах 18-23°.

В Киевской области также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер восточный, до 10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 26-28°.

Кроме того, в "Укргидрометцентре" предупредили, что 23 мая по всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15° в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

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Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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