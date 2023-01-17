Партизаны оставили послание оккупантам в Мариуполе и Мелитополе: украинцы ждут ВСУ. Фото и видео

Во временно оккупированных российскими войсками городах украинские патриоты продолжают сопротивление. В этот раз новые смелые акции прошли в Мариуполе и Мелитополе.

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Акцию устроили активисты "Желтой ленты". Они в очередной раз напомнили путинской армии, что украинцы ждут ВСУ.

Участники акции оставили в людных местах листовки как символ движения сопротивления.

В Мариуполе здания были промаркированы символами сопротивления – желтой лентой и буквой "Ї". А в Мелитополе активисты распространили листовки против паспортизации, нарисовали проукраинские граффити и развесили желтые ленты.

Кроме того, возле улицы Героев Украины с помощью фонариков патриоты провели световое шоу для оккупантов, где напомнили им, что Мелитополь – это Украина.

Следует отметить, что буква "Ї" и желтая лента стали настоящими символами сопротивления на оккупированной украинской земле.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске украинские патриоты устроили новую смелую акцию. Они передали захватчикам и их приспешникам послание о том, что украинский тризуб победит российскую двуглавую курицу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированных городах Бердянск, Токмак и Днепрорудное Запорожской области расклеили патриотические листовки и ленты. Главный посыл этой смелой акции состоит в том, что никакими "референдумами" не остановить деоккупацию украинских земель.