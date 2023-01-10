''Тризуб победит двуглавую курицу'': бердянские партизаны передали оккупантам послание. Фото

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске украинские патриоты устроили новую смелую акцию. Они передали захватчикам и их приспешникам послание о том, что украинский трезубец победит российскую двуглавую курицу.

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В людных местах проукраинские местные жители оставили листовки, являющиеся символом движения сопротивления. Акцию устроили активисты "Желтой ленты".

Они еще раз напомнили путинской армии, что Бердянск – это Украина.

"Каждый день расклеивая листовки и рисуя граффити, активисты "Желтой Ленты" доказывают, что Бердянск – это Украина. Россияне продолжают принуждать наших граждан получать паспорт РФ. Но несмотря на давление, украинцы знают, что тризуб побеждает двуглавую курицу!" – отметили активисты.

Напомним, в декабре во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске Запорожской области партизаны взорвали линию электропередач и подстанцию. Благодаря действиям подполья военные преступники остались без света.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированных городах Бердянск, Токмак и Днепрорудное Запорожской области расклеили патриотические листовки и ленты. Главный посыл этой смелой акции состоит в том, что никакими "референдумами" не остановить деоккупацию украинских земель.