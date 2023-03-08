Парамедик Юлия ''Тайра'' Паевская получила в США престижную премию IWOC: вручали Блинкен и Джилл Байден. Фото и видео

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская получила престижную американскую награду в США. Премию International Women of Courage украинской защитнице вручали государственный секретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

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Церемония награждения 11 женщин со всего мира состоялась в среду в Белом доме. Об этом сообщает сайт Госдепа (чтобы просмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Тайра" была удостоена высокой награды за чрезвычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от беспощадной российской агрессии", – заявили в Госдепе.

Как известно, парамедик еще в 2013 году оказывала медицинскую помощь участникам Революции достоинства, проводила обучение по тактической медицине на передовой Донбасса с 2014-го по 2018 год.

Террористы армии РФ задержали Паевскую 15 марта 2022 года. Она как раз пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя. "Тайра" была в плену оккупантов.

"Они сообщают правду о зверствах россиян в Украине, они борются за равные возможности для женщин и девушек в Монголии, защищают демократию в Центральноафриканской Республике, становятся на защиту земель коренных народов в Коста-Рике. Они защищают права беженцев, людей с ограниченными возможностями, сообщества ЛГБТ", – сказал Энтони Блинкен во время награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Тайра" 16 июня 2022 года вернулась домой из российского плена. Военные "ДНР" задержали ее на блокпосту в поселке Мангуш (за 15 км от Мариуполя) еще 15 марта.

Когда она попала в плен, российские пропагандисты выпустили о ней ряд пропагандистских материалов. "Тайру" обвиняли в связях с батальоном "Азов" и попытке сбежать из Мариуполя под видом беженки с двумя маленькими детьми, чьи родители погибли. Ложь была направлена на дискредитацию как лично Паевской, так и в целом украинских волонтеров.

За день до того, как оккупанты ее схватили, она успела передать журналистам флешку с 256 гигабайтами видео.

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