Пантеон героев Тернополя: почему возник скандал с памятниками и где правда. Фото

Во Львове апелляционный суд принял решение отменить один из пунктов положения о Пантеоне героев Тернополя. Хотя городские власти уверяют, что это "никоим образом не повлияет на процесс обустройства Пантеона", на самом деле суд разрешил желающим устанавливать в мемориале какие-либо мемориальные сооружения вместо унифицированного памятника в форме мальтийского креста.

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По крайней мере, так считает ряд активистов. В частности, о скандале сообщают публицист, писатель Вахтанг Кипиани и журналисттка Дарка Гирна.

"Семья пресловутых в Тернополе Стадников решила, что их погибший сын "ровнее" других, поэтому они будут ставить ему среди одинаковых крестов бронзовый памятник в полный рост с автоматом, "поскольку могут себе позволить", – пишет львовская журналистка.

О ком речь

Тернопольчанин Виталий Стадник 1983 года рождения до полномасштабного российского вторжения работал в прокуратуре (более 17 лет, в том числе на должности главы Тернопольской областной прокуратуры). Однако старший советник юстиции практически сразу после вторжения ушел добровольцем на фронт и воевал простым матросом.

Виталий погиб во время выполнения боевого задания 1 октября 2022 в Херсонской области. Как говорят товарищи погибшего воина, он был смертельно ранен, когда Виталий пытался эвакуировать раненого побратима.

Уже после смерти военный стал почетным гражданином города Тернополь, а в 2023 году глава Тернопольской ОВА вручил семье Героя орден "За мужество" III степени.

Также в городе есть мемориальная табличка Виталия.

В чем суть скандала

В 17-м пункте городского положения о Пантеоне героев Тернополя написано буквально: "самостоятельная установка любых других намогильных сооружений на территории Пантеона героев Тернополя запрещена". Именно этот пункт был упразднен в суде.

"Казацкие кресты из светлого природного камня, вечнозеленый можжевельник, флаги национальные и подразделений, равное уважение ко всем – от солдата до полковника. Очень деликатно и сильно все сделано. Но есть три могилы без крестов. Одна из них - Виталия Стадника. Его родители, судьи в прошлом, сначала согласились "быть как все", но потом решили, что они немного не как все", – рассказывает господин Кипиани.

По его информации, семья Стадников хочет установить вместо креста установленного образца "большой памятник с двухметровой бронзовой фигурой".

"Стадники пошли в суды. Одновременно проходит пять(!) судов. Семьи павших тратят деньги и время на то, чтобы отвоевать право своих близких на достоинство, чтобы хотя бы на кладбище никто не имел эксклюзивного превосходства над другими", - говорит господин Кипиани.

Позиция местных властей

Тернопольский городской совет занял нейтральную позицию. Горсовет признает, что суд отменил часть положения о Пантеоне, но заявляет, что это ни на что не повлияет.

"Положение, согласованное решением исполкома Тернопольского горсовета остается в силе. В частности, полностью действуют пункты 15 и 16, предусматривающие изготовление намогильных сооружений унифицированного образца. Положением о Пантеоне Героев Тернополя и приложением к нему и проектной документацией не предусмотрено установление других намогильных сооружений кроме мальтийского креста. Отмена судом пункта 17 Положения никак не повлияет на процесс обустройства Пантеона Героев Тернополя", – отметил горсовет.

В сообщении городских властей подчеркнуто, что они "и дальше будут отстаивать честь погибших Героев с целью чествования каждого, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины". Однако будет ли власть препятствовать установке не унифицированного памятника, горсовет не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря подозреваемый в мошенничестве и препятствовании законной деятельности ВСУ львовский псевдоактивист Остап Стахов вышел из следственного изолятора после того, как его сторонники внесли залог (необходимую сумму им удалось собрать за 5 дней). Стахива отпустила на свободу судья Львовского суда.

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