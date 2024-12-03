Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: за него внесли залог 908 тысяч гривен. Фото

Во вторник, 3 декабря, подозреваемый в мошенничестве и препятствии законной деятельности ВСУ львовский псевдоактивист Остап Стахив вышел из следственного изолятора после того, как его сторонники внесли залог в размере 908 тысяч гривен. Необходимую сумму им удалось собрать за 5 дней.

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Об этом сообщило издание "Ґрати".

Сначала он находился под стражей без возможности заплатить залог, однако 28 ноября судья Галицкого райсуда Ирина Волоско сменила меру пресечения.

Напомним, что 39-летний псевдоактивист Остап Стахив приобрел скандальную популярность во время пандемии COVID-19, когда он организовывал акции протеста против карантинных ограничений и вакцинации, а саму пандемию называл "фейковой" в частности. вакцинации, на которую людей свозили автобусами.

В том же году Остап Стахив получил подозрение в попытке свержения конституционного строя.

С началом полномасштабного российского вторжения он сместил фокус своей активности на борьбу против мобилизации.

Кроме этого, Стахив неоднократно заявлял, что российскую вооруженную агрессию повлекли за собой "третьи страны", которые "спровоцировали" Путина.

В начале 2024 года он публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ – личного ТЦК Ровенщины.

25 сентября 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Стахиву подозрение в мошенничестве и разглашении сведений, содержащих государственную тайну, в частности, о расположении подразделений ВСУ. По версии следствия, Стахов организовал онлайн-курсы, на которых слушателей обучали методам противодействия мобилизации.

2 октября этого года Галицкий районный суд Львова избрал Стахиву меру пресечения на два месяца 28 ноября суд продлил арест, однако согласился разрешить блогеру выйти на свободу под залог.

Освобождение Стахива вызвало волну обсуждений. Сторонники блогера считают его политическим заключенным, в то время как критики обвиняют его в антиукраинской деятельности и поддержке пророссийских взглядов. Выход Стахива из СИЗО еще больше обострил противоречия вокруг его личности, и вопрос его дальнейшего судебного процесса остается открытым.

Как сообщал OBOZ.UA, 39-летний провокатор Остап Стахов родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году начал заниматься политикой: возглавлял организацию одной из партий, а через несколько лет баллотировался в Верховную Раду. разную тематику.

2 октября Галицкий районный суд Львова с пятой попытки таки избрал меру пресечения Остапу Стахову. .190 (мошенничество) и ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Стахов своей вины не признает и утверждает, что дело якобы сфабриковано.

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