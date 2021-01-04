Паниотто пояснил, что отличает украинцев и россиян

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что украинцев и россиян отличает отношение к царям и гетьманов.

По его словам в интервью "РБК-Украина", украинцы не имеют таких ориентаций, как русские – быть великой нацией, сверхдержавой, вмешиваться в жизнь других стран и влиять на все мировые процессы.

"Например, в России положительное отношение к Сталину у 52% населения. В Украине – у 16%, хотя и это тоже слишком много, по моему мнению. Ранее эта разница не была такой большой", – сказал Паниотто.

Социолог отметил, что также в Украине нет такого антиамериканизма, антизападных взглядов и таких крупных ориентаций на самостоятельный путь развития, как у России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Паниотто рассказал, что, по состоянию на январь 2021 года, украинцы, как и в августе 2020 года, не изменили свое отношение к вакцинации от COVID-19 – 42% негативно относятся к прививкам.