Паніотто пояснив, що відрізняє українців і росіян

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що українців і росіян відрізняє ставлення до царів і гетьманів.

За його словами в інтерв'ю "РБК-Україна", українці не мають таких орієнтацій, як росіяни – бути великою нацією, наддержавою, втручатися в життя інших країн і впливати на всі світові процеси.

"Наприклад, в Росії позитивне ставлення до Сталіна у 52% населення. В Україні – у 16%, хоча і це теж дуже багато, на мою думку. Раніше ця різниця не була такою великою", – сказав Паніотто.

Соціолог зазначив, що також в Україні немає такого антиамериканізму, антизахідних поглядів і таких великих орієнтацій на самостійний шлях розвитку, як у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Володимир Паніотто розповів, що, за станом на січень 2021 року українці, як і в серпні 2020 року, не змінили своє ставлення до вакцинації від COVID-19 – 42% негативно ставляться до щеплень.