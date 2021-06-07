Паломников из Израиля и США "выгнали" из клуба: почему разгорелся скандал в Виннице

В картинг-клубе GT в Виннице отказались обслуживать более 30 будущих раввинов, которые приехали с паломническим визитом в Украину. Сотрудники посчитали, что посетители не поймут инструктаж, который необходим перед поездками, а теперь делом занялись в полиции и СБУ.

Подробнее о скандальной ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Вечером 6 июня молодые иностранцы приехали на картодром. "Мальчики очень хотели попасть в картинг, но там им отказали в обслуживании, так как они не разговаривают на украинском или русском языках", – рассказал OBOZREVATEL раввин Винницы Шауль Горовиц.

По его словам, он приехал на место конфликта уже после отказа сотрудников картинг-клуба в предоставлении услуг, но и сам столкнулся с подобным отношением. "Я бросил все, приехал туда, готов был лично переводить инструктаж на иврит, но мне тоже отказали. Сказали, что "это невозможно", – добавил раввин, который воспринял это как дискриминацию.

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После этого Горовиц обратился в полицию с заявлением по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По словам раввина, он впервые столкнулся с подобным случаем. "Я много лет живу в Виннице и такое слышать и видеть очень неприятно", – добавил Шауль Горовиц.

Владелец картинг-клуба GT Андрей Бруй в комментарии OBOZREVATEL заявил, что в произошедшем нет никакой расовой подоплеки.

"Картинг может нести опасность, если человек не подготовлен, не проинструктирован должным образом. Но мои сотрудники увидели, что вчерашние посетители не были способны понять инструктаж (иностранцы не разговаривали ни на украинском, ни на русском, ни на английском языках) и потому отказали им в оказании услуг", – заявил Бруй.

По его мнению, сотрудники клуба поступили правильно, так как посетители могли не только сами пострадать, но и причинить вред окружающим.

"У нас катаются много иностранцев: и хасиды, и афроамериканцы, и индусы... Люди разных наций. И всегда находится взаимопонимание, но не в этот раз. Посетители пришли "заряженные", бегали, кричали… Угрожали некими известными лицами, чтобы заставить сотрудников клуба оказать им услуги. Что касается переводчика (судя по всему, речь о раввине Винницы – Ред.), то 30 посетителей ни минуты не молчали, когда он говорил. Потому допускать их к заезду было нельзя", – утверждает Андрей Бруй.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник сообщила OBOZREVATEL, что уголовное производство в данный момент не открыто.

"Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Полиция проводит проверку, по результатам которой и будет дана правовая оценка", – рассказала спикер.

По словам собственника картинг-клуба, делом занимаются уже не только в полиции – ситуацией озаботились и в Службе безопасности Украины.