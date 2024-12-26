'Отвлечь от злых мыслей': в Одессе мошеннику присудили прочитать книги Жадана и Сковороды

В Одессе подсудимому в качестве наказания назначили прочесть список художественной литературы. Суд установил, что обвиняемый, владеющий интернет-магазином по продаже гелевых шаров, получил заказ на сумму 25 600 гривен, товар не отправил, а средства потратил на свои нужды.

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Об этом сообщается в приговоре Малиновского районного суда Одессы, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Позже мужчину мобилизовали, и сейчас он проходит военную службу.

Обвиняемый был признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года пробационного надзора. Также его обязали прочитать следующие книги:

"Интернат" Сергея Жадана;

"Грубая тетрадь" Аготы Кристоф;

"Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни" Григория Сковороды.

В приговоре объяснили выбор литературы тем, что чтение данных произведений помогает человеку отвлечься от негативных и злых мыслей, быть внимательным к деталям и увидеть жажду прекрасного. Книги научат человека проявлять любовь к другим

О творчестве Григория Сковороды сказали следующее:

"Известная в украинской литературе философская книга в форме дружеского диалога, действительно определяет смысл бытия и направление мыслей, которые должны быть у человека. Достичь всеобщего счастья, по мнению автора, возможно только благодаря трудолюбию".

В суде отметили, что они практикуют применение таких методов "для достижения настоящих целей наказания, которое будет иметь свое выражение в исправлении осужденных".

Напомним, ранее Малинский районный суд в Житомирской области вынес приговор девятикласснику, согласно которому он должен прочитать роман Андрея Чайковского "Сагайдачный", посвященный Петру Конашевичу-Сагайдачному, кошевому атаману Запорожской Сечи. Подростка признали виновным в том, что вместе со старшим товарищем он ограбил не менее четырех магазинов.

Как сообщал OBOZ.UA, жителю Черкасс, который в сети призвал к свержению власти в Украине, назначили условный срок на один год, а также обязали прочесть шесть книг о войне России против Украины. После прочтения каждой книги он должен в установленные сроки написать текст объемом не менее 150 слов с впечатлениями от прочитанного и передать эти работы в уполномоченный орган.

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