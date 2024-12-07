Отправлял документы, но не получил ответа: на Хмельнитчине мужчина выиграл суд у ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

На Хмельнитчине мужчина выиграл суд у местного ТЦК. Он имел право на отсрочку от мобилизации из-за инвалидности жены, однако присланные им документы в терцентре комплектования проигнорировали.

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Поэтому житель Хмельницкой области обратился в суд с жалобой на противозаконное бездействие ТЦК и требованием рассмотреть присланные документы – и суд встал на сторону истца. Подробности сообщает ZAXID.NET.

Иск военнообязанного жителя Хмельницкой области рассмотрел Хмельницкий окружной суд. Согласно решению, обнародованному в судебном реестре, супруга истца имеет вторую группу инвалидности, что дает ему право на отсрочку от мобилизации.

Этим правом мужчина решил воспользоваться – и направил в ТЦК по почте пакет документов для получения отсрочки. Однако ответа так и не дождался, поэтому решил обратиться в суд с иском о бездействии ТЦК. Истец также просил обязать работников военкомата рассмотреть присланные документы.

"Представитель ТЦК не воспользовался правом предоставить отзыв на исковое заявление и объяснить свои действия. Это дело рассмотрел судья Петр Салюк, который исследовал все материалы и аргументы. Он установил, что комиссия обязана рассмотреть полученные заявления и документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации, в течение семи дней с момента поступления. Истец отправил заявление в ТЦК еще в конце августа 2024 года, но ответа так и не получил", – говорится в сообщении.

Поскольку документы в ТЦК так и не были рассмотрены, суд пришел к выводу о том, что со стороны сотрудников имело место противоправное бездействие. Своим решением судья Салюк обязал ТЦК рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки.

По закону это решение ТЦК может обжаловать в отведенные сроки.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области ТЦК отказал в отсрочке брату без вести пропавшего на фронте военного.

Мужчина подал иск в суд – тот признал действия ТЦК противоправными, обязал повторно рассмотреть заявление и принять соответствующее решение.