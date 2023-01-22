Отправили Boris Express домой: украинские железнодорожники провели экскурсию для Бориса Джонсона. Фото

Украинские железнодорожники провели экскурсию для экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он с незапланированным визитом посетил Украину в воскресенье, 22 января.

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О том, как провожали друга нашей страны домой, говорится в Telegram-канале "Укрзализныця". Там показали кадры с экскурсии (чтобы просмотреть фото, доскролльте ло конца страницы).

По словам сотрудников компании, экскурсию Джонсону провели по главному вокзалу страны.

"Поискали Борису новую шапку в Железном магазине", – отметили в "Укрзализныце".

Также отмечается, что Джонсона поблагодарили за сегодняшний визит и выразили надежду в ожидании следующей поездки в Украину.

"Отправили Boris Express, поблагодарили от всей Украины и уже ждем пятый раз" – говорится в сообщении.

Как известно, Джонсон 22 января был замечен в Буче Киевской области. Кроме того, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонсон планировал новый визит в Украину. Он должен был встретиться с Зеленским.

Также ранее мы рассказывали, почему именно Джонсон стал любимцем украинского народа. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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