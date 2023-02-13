Российские 'мобики' записали обращение к Путину: не хотят умирать на передовой. Видео

Российские мобилизованные записали видеообращение к президенту страны-террористке Владимиру Путину. Они пожаловались, что их "незаконно" бросили на передовую.

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Соответствующее видео распространяется по русским пабликам. Оно является очередным доказательством того, что оккупанты начали бросать на фронт даже тех "мобиков", которые совсем к этому не готовы, не умеют воевать и не мотивированы.

Так, российские военные, мобилизовавшиеся из Оренбургской и Самарской областей РФ убивать украинцев, оказавшись на фронте и в первом же бою потеряв своих товарищей, пожаловались на свое руководство и слезливо просят Путина помочь, потому что по словам "мобики", их обманули.

"Мы проходили обучение в Нижней Павловке в составе комендантского батальона. По прибытии в "ДНР" нас расформировали и мы попали в 277 отдельный стрелковый батальон, выполняющий задачи штурмовых наступательных действий на передней линии фронта. При первом же выходе на боевое задание среди мобилизованных есть погибшие и раненые – погибли два человека, ранены более четырех. У нас есть основание полагать, что наше прибытие на переднюю линию фронта незаконно. От службы по мобилизации мы не отказываемся в рамках задач, возложенных на нас как на комендантский батальон", – заявляют "мобики".

Поняв, какой ценой нужно платить за бред Путина, они наивно надеются, что после их обращения будут отправлены в тыл что-то охранять.

Количество таких обращений в духе "спасайте-помогите, нас обманули" ежедневно растет. Это дает основания полагать, что с каждым днем отказников будет все больше и это может закончиться бунтом в рядах российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "мобики" из Тувы пожаловались Путину на издевательства со стороны боевиков "ДНР".

Другие "мобики" пожаловались Путину, что их бросили на неподготовленные позиции.

Оккупанты жалуются друг другу на свою судьбу пушечного мяса. Их военное командование буквально пачками отправляет их на штурм, не заботясь о снаряжении и достаточной экипировке.

Также оккупанты призывают своих знакомых "косить" от мобилизации, чтобы не попасть на войну.

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