Отмечала день рождения в горах: выяснились детали о погибшей в Карпатах туристке. Видео

В субботу, 15 января, во время схождения на Говерлу погибла туристка из Одесской области Елена Стодола. Вместе с сыном и его невестой она пошла в горы в честь праздника – в день трагедии женщине исполнилось 57 лет.

Известно, что туристы не дошли до вершины примерно 800 метров и повернули обратно: поскользнулись, упали и скатились по склону, ударяясь об деревья. Молодые люди травмировались, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точную сломала", – рассказала потерпевшая туристка Виктория.

Видео дня

Очнувшись, она не увидела своего жениха и будущую свекровь, но смогла вызвать на место спасателей. Те быстро нашли туристов благодаря системе GPS-мониторинга, хотя все трое были разбросаны друг от друга по склону.

На поиски отправились три десятка специалистов из нескольких поисково-спасательных отделений. Старшую женщину обнаружили уже мертвой. Предполагают, что для нее роковыми стали деревья.

"Она, предварительно, ударилась головой. Не столько о скалистую поверхность, сколько просто упала головой к дереву. Получила травму, в результате которой, я так думаю, наступила смерть", – отметил заместитель начальника отделения полиции №1 города Яремче Юрий Микитишин.

При этом достать всех пострадавших из тех мест, куда они упали, было непросто. Чтобы поднять и перевезти людей, пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение.

Женщину 1989-го и мужчину 1987 года рождения доставили в больницу: у нее травмированная ключица, у него – бедро.

Telegram-канал "Одесса INFO" сообщает, что Елена Стодола – известная в городе Южный врач-стоматолог. Семья уехала на отдых в Карпаты ко дню ее рождения 15 января. Причиной трагедии спасатели назвали плохие погодные условия – в тот день в горах был сильный ветер и оледенение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Карпатах из-за непогоды заблудились туристы из Одессы – женщина и трое мужчин. Всех четырех спасатели обнаружили в районе долины Скапешска.