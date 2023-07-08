'Открытка поддержки': украинцам предлагают поддержать семьи погибших Героев

Общественная организация "Мечта детей Украины" для поддержки семей погибших защитников, военнопленных и пропавших без вести начала проект "Открытка поддержки".

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"Каждый день мы присылаем гуманитарную помощь и вкладываем в пакеты открытки с теплыми словами и пожеланиями от неравнодушных украинцев. Эти открытки "полетят" вместе с нашими посылками в семьи, наиболее нуждающиеся в поддержке в виде искренних слов, картинки от ребенка и т.д.", – рассказывает председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая.

Инициативу поддержала сеть детских магазинов "Антошка". На кассах магазинов Киева уже появились Открытки и ящики для них.

"Очень щемяще, когда такие открытки подписывают дети. А что меня больше всего поразило, это подростки, которые также интересовались и присоединились к проекту", – говорит Яровая.

Психологическая поддержка, понимание, что они не наедине со своей бедой, семьям погибших защитников нужны не меньше, чем любая помощь. Чем больше представителей ответственного бизнеса и неравнодушных граждан присоединятся к проекту, тем более мощный сигнал получат семьи героев: "Мы одна украинская семья".