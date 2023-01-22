Отдельные категории военнообязанных могут пересекать границу: юрист назвала правила выезда

Несмотря на то, что во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен, некоторые военнообязанные могут пересекать границу. В основном это касается сопровождающих.

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Об этом рассказала адвокат и юрист Ario Law Firm Надежды Грищенко, сообщает издание Факты. По ее словам, особые условия прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (супруга) среди лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами лиц с инвалидностью и сопровождают их.

Юрист уточнила, что полный перечень лиц, которых могут сопровождать военнообязанные, определен в пунктах 2.1 и 2.2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Самостоятельный выезд военнообязанных за пределы Украины может быть произведен при наличии справки о нахождении вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве. Вместе с ней нужно иметь пакет документов и их нотариально заверенных копий, которые у мужчины имел при себе в случае сопровождения указанных лиц.

В то же время военнообязанные мужчины, осуществляющие сопровождение за границу указанных лиц, обязаны вернуться в страну не позднее тех граждан, которых они сопровождали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины Семен Яценко объяснил, что украинцы призывного возраста обязаны становиться на военный учет по новому месту жительства независимо от того, имеют справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Иначе угрожает ответственность за правонарушение;

– с 2023 года в Украине действуют новые правила военного учета, в частности, в вопросе его осуществления учреждениями и организациями. Теперь выдача повесток военнообязанным украинцам возможна по месту их работы.

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