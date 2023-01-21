Обязаны ли мужчины без справки ВПЛ становиться на военный учет по новому месту жительства во время мобилизации: разъяснение

Украинцы призывного возраста обязаны становиться на воинский учет по новому месту жительства независимо от того, есть ли у них справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В противном случае грозит ответственность за правонарушение.

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Об этом рассказал юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины Семен Яценко изданию "Зеркало недели". "Лицо имеет юридическую обязанность стать на воинский учет по новому месту жительства независимо от наличия справки ВПЛ, иначе оно совершает правонарушение, за которое может наступить ответственность", – объяснил специалист.

Яценко добавил, что, если переселенец не попросит государство признать его ВПЛ и не получит справку о взятии на учет ВПЛ, то он получает другой статус – например, туриста.

В то же время даже в случае отказа от статуса ВПЛ новое место жительство необходимо зарегистрировать (задекларировать). Иначе это может подпадать под статью 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "проживание без паспорта гражданина Украины или без регистрации места жительства".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, могут ли выехать за границу украинцы с видом на жительство в другом государстве. О том, предусмотрена ли уголовная ответственность для уклонистов, читайте в материале по ссылке.