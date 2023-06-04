Отдал жизнь за Украину: в сети рассказали о 19-летнем сироте из Херсонщины, погибшем на фронте. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. На фронте погиб 19-летний сирота из Херсонщины Артем Унгурьян.

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В сети рассказали о жизни воина. Об этом на странице Facebook сообщило Новокаховское профессионально-техническое училище №14 (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артём – выпускник училища 2021 года. По профессии он – станочник широкого профиля.

"Погиб несколько дней назад на фронте, как герой. Доля души отошла с ним в небытие, но память и благодарность останутся в сердце навсегда. Потому что герои не умирают!" – сказано в сообщении.

Простились с героем в Маневицкой общине на Волыни. В местном сельсовете рассказали, что Ургуньян родился в 2003 году, проживал на территории Херсонской области. Воспитывался в детском доме.

После окончания учебного заведения жил в семье доброй души женщины Оглу Петрины Владимировны.

А во время полномасштабного вторжения российской армии и оккупации Херсонщины в сентябре 2022 года Артем вместе с семьей Петрины Владимировны переехал в поселок Маневичи, где зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо, а уже в начале декабря юный патриот добровольцем пошел защищать Родину.

"27 мая 2023 года, будучи верным военной присяге, в результате артобстрела во время выполнения боевого задания по защите независимости Украины в Харьковской области, молодой, исполненный сил и энергии боец погиб, положив свою жизнь на поле боя за родную землю, за свободу и независимость. Ему навсегда будет 19 лет. Не успел устроить свою жизнь, создать семью, не успел дожить до победы Украины над врагом…" – рассказали в сельсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину от российского вторжения, 14 апреля упал в бою за Бахмут Александр Павлишин из Херсона. Он защищал Украину от агрессии РФ еще в 2014-15 годах, когда Москва начала полномасштабную войну – снова взял в руки оружие.

Защищая Украину от российских захватчиков, 13 апреля погиб уроженец города Люботин Харьковской области Александр Куценко. Свой последний бой 54-летний воин принял вблизи поселка Опитное Донецкой области.