Отдал жизнь за Украину: в боях возле Клещеевки погиб 19-летний доброволец-контрактник с Днепропетровщины. Фото

Во время выполнения боевых задач в составе военного подразделения под Бахмутом 27 июля погиб солдат-добровольец Владимир Кошеленко из Криворожского района Днепропетровщины. Он служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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Защитнику бы через несколько месяцев могло исполниться двадцать, но он навсегда останется 19-летним. О потере сообщила Софиевская территориальная поселковая громада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Владимир Иванович Кошеленко, 23.09.2003 года рождения, был жителем поселка Софиевка. Еще в конце октября 2021-го в свои 18-ть юноша добровольно подписал контракт и пошел на военную службу.

У него было много планов и замыслов – мечтал о собственном доме и семье, потому что сам воспитывался в многодетной семье. Но 24 февраля 2022 года разрушило все его мечты и надежды. Хотя воин, не раздумывая, встал на защиту Родины в полномасштабной войне.

В рядах 92-й ОМБр Владимир был номером прислуги пулеметного взвода второй стрелковой роты первого стрелкового батальона. Его жизнь оборвалась 27 июля во время выполнения боевых задач в составе военного подразделения возле населенного пункта Клищеевка Бахмутского района Донецкой области.

"Война забирает лучших, самых преданных, тех, у кого еще предстояла целая жизнь впереди, а так ему навсегда останется 19 лет", – говорится в сообщении громады.

Односельчане Героя вспоминают о нем только хорошее – говорят, это был "золотой ребенок". Владимир был чутким, дружелюбным, бережным, честным, порядочным, трудолюбивым, заботливым сыном, братом, а еще верным товарищем. Юноша всегда совершал добрые поступки, отзывался на просьбу о помощи, никогда не стоял в стороне от чужих проблем.

"Софиевский поселковый совет выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым побратимам. Вместе с вами низко склоняем голову в скорби. Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое-защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Похоронили воина 6 августа в поселке Софиевка. Односельчане пришли на церемонию прощания, чтобы своим вниманием почтить Героя, отдавшего за нас самое ценное – свою жизнь, а также поддержать его семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Киверцы на Волыни провели в последний земной путь 22-летнего воина Владислава Бычко – командира одного из отделений зенитного ракетного взвода 14-й ОМБр. Молодой защитник героической смертью погиб 3 августа во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

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