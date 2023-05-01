Отдал жизнь за Украину: на Волыни простились с погибшим на фронте защитником с позывным 'Тополь'. Фото

В Заболоттовской громаде Волынской области провели в последний путь защитника Украины Тараса Головия с позывным "Тополь". Морской пехотинец 1995 года рождения погиб на фронте, защищая страну от оккупантов.

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Похоронили воина 29 апреля в селе Гута. Об этом в Facebook сообщил глава Заболоттовской территориальной громады Валерий Свиржевский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Провести защитника страны в последний путь пришли сотни человек – родные, друзья, соседи, учителя, ученики, знакомые и просто неравнодушные люди.

По словам боевых побратимов, Тарас был очень смелым и бесстрашным воином, который в боях проявлял чудеса мужества и героизма.

"Хороший товарищ, открытый, искренний и дружелюбный человек. Он отдал самое дорогое – свою жизнь за нас с вами, за наше будущее. Помним об этом всегда", – написал глава громады.

Напомним, на фронте, выполняя боевое задание, погиб молодой защитник Максим Гостев из Криворожского района Днепропетровской области. Воину ВСУ было всего 23 года.

Ранее сообщалось, что в боях с врагом на Донетчине 20 апреля погиб 36-летний стрелок-снайпер механизированного батальона ВСУ Дмитрий Сирык. В мирной жизни он был радиоведущим программ филиала "Суспільне Донбас".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с агрессором погиб воин Василий Гукало, отличившийся героизмом под Бахмутом. Воин со Львовщины прошел войну на Донбассе, а после начала полномасштабного вторжения снова встал на защиту Украины.

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