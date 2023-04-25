'Постоянно находился в горячих точках': в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык. Фото

В боях с врагом на Донетчине 20 апреля погиб 36-летний стрелок-снайпер механизированного батальона ВСУ Дмитрий Сирык. В мирной жизни он был радиоведущим программ филиала "Суспільне Донбас".

Видео дня

Воина родом из Северодонецка Луганской области похоронят в на Киевщине. Об этом сообщил мэр города Переяслав Вячеслав Саулко в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Сирык родился в 1986 году, жил и работал в родном городе. В частности, к 2014-му – на радио "Пульс" Луганской областной гостелерадиокомпании (ЛОГТРК). Сначала там он был диджеем, а потом стал музыкальным редактором.

Перед началом войны на Донбассе мужчина уволился и переехал в столицу, но затем снова вернулся в Северодонецк. Как только компания и радио "Пульс" начали возобновлять вещание в 2015 году, снова присоединился к коллективу.

"О Диме мы все шутили, что он луганчанин-северодончанин и это просто судьба свела нас снова работать на "Пульсе". Он часто шутил, рассказывал смешные истории, любил кино и советовал к просмотру много разных фильмов", – рассказала его коллега Виктория Марченко.

На канале Дмитрий Сирык вел авторскую программу "Перемотка" – о музыкальных новостях и хитах. Коллега добавила, что многим вещам в профессии радиоведущей она благодарна и Дмитрию, на которого всегда можно было положиться.

В начале полномасштабного вторжения РФ Дмитрий Сирык вывез свою семью – сына, родителей и девушку – на Ивано-Франковщину. Через несколько недель в марте 2022 года мужчину мобилизовали. По словам знакомых, он защищал Украину больше года и постоянно находился в горячих точках фронта, в частности, на Донецком направлении.

"Мы все так мечтали, что после победы вернемся и в студию в Луганске, откуда начинали наш творческий путь, и в студию в Северодонецке и будем снова вместе восстанавливать украинскую речь. Но проклятая Россия унесла жизнь Героя. Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы память о нашем друге, коллеге, Герое жила вечно!" – подчеркнула Марченко.

Родные решили похоронить защитника в Переяславе, куда переехали из Прикарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с агрессором погиб воин Василий Гукало, отличившийся героизмом под Бахмутом. Воин из Львовщины прошел войну на Донбассе, после начала полномасштабного вторжения снова встал на защиту Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!