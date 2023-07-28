Отдал жизнь за Украину: на Волыни простились с 23-летним воином, погибшим в боях возле Старомайорского. Фото

На Донетчине возле села Старомайорское, которое на днях было освобождено от агрессора, оборвалась жизнь молодого воина Павла Прищука с Волынской области. Командир гранатометного отделения взвода штурмовиков погиб в результате вражеского артобстрела.

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О потере сообщил Гороховский городской совет. В четверг, 27 июля, земляки "живым коридором" провели своего защитника в последнюю земную дорогу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Житель города Горохов, младший сержант Павел Прищук 1999 года рождения – командир гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты погиб в результате артиллерийского обстрела оккупантов возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области", – сообщили землякам 26 июля.

В связи с потерей в Гороховской громаде объявили Дни траура и попросили граждан воздержаться от развлекательных мероприятий, приспустить государственные флаги на учреждениях и заведениях.

К родному дому 23-летний воин Павел Прищук, который отдал свою молодую жизнь, защищая Украину от российских оккупантов, вернулся "на щите" 27 июля.

Кортеж с телом защитника прибыл в Горохов к символическому Кресту борцам за свободу и независимость Украины. Далее траурная колонна направилась через центральную площадь в Свято-Вознесенский храм, где было осуществлено отпевание погибшего.

Чтобы отдать последнее уважение и сказать последнее спасибо защитнику за его мужество и жертвенность, сошлись родные, друзья, неравнодушные жители громады, представители власти, военные побратимы. Они достойно встретили Героя, создав "живой коридор" уважения.

"К когорте воинов Небесного Легиона присоединился 23-летний уроженец г. Горохов Павел Прищук. Спасибо Павлу за смелость, за самопожертвование и за мирное небо над нами. Пусть Господь пошлет терпение и силы семье, чтобы прожить это горе. Вечная и светлая память тебе, воин!" – подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в Костополе Ровенской области провели в последний путь 23-летнего солдата ВСУ Назара Вознюка. Молодой воин погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине.

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