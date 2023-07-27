Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник с Ривненщины. Фото

На фронте в Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб 23-летний солдат Назар Вознюк с Ривненщины. Защитник получил несовместимую с жизнью взрывную травму.

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О потере сообщили на официальном сайте Костопольского городского совета. С Героем простились в его родном городе 26 июля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Назар Вознюк родился 26 марта 2000 года в Костополе. Там же закончил местную ОШ №2, а затем выучился на кондитера в Кременецком профлицее. Но до того, как стал военнослужащим, он работал в Костополе охранником.

По словам родных, парень был очень добрым, отзывчивым и чувствительным к чужим переживаниям. Мать воина подчеркнула, что он отличался принципиальностью, инициативностью и всегда обладал авторитетом среди друзей.

"Был отличным сыном. Назар не служил в армии. Но в этом году, в апреле, он решил пойти в военкомат. Сначала проходил обучение в Харькове. А впоследствии уехал в зону боевых действий", – говорится в сообщении мэрии.

Герой погиб 22 июля в результате взрывной травмы, полученной вблизи Андреевки на Донетчине. Защитника провели в последний земной путь в родном городе 26 июля.

"Теперь ему навсегда 23: Костопольская громада попрощалась со своим земляком, воином-защитником, преданным патриотом Украины – Назаром Вознюком. Он до последнего дыхания был верен военной присяге и отдал свою жизнь за целостность и независимость Украины", – отметили в мэрии.

Почтить воина в Костополе пришли родные, друзья, военнослужащие, представители власти и жители общины. Чин похорон состоялся в соборе святых апостолов Петра и Павла ПЦУ. Далее Героя провели пешей ходой к площади Шевченко, где прощалась с ним община. Похоронили защитника на "Новом" кладбище рядом с другими воинами небесного легиона.

У Назара остались мать и сестра. Родные и друзья запомнят его веселым, жизнерадостным, приветливым и всегда улыбающимся, ведь своим позитивом он всегда ободрял всех вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Чернигове простились с защитником Украины – 27-летним Артемом Харченко. Воин погиб в результате российского обстрела на Донетчине.

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