Отдал жизнь за Украину: на Донетчине погиб стрелок-снайпер с Одесщины. Фото

Защищая территориальную целостность Украины, в зоне боевых действий погиб солдат ВСУ Сергей Сергеев с Одесской области. Он был стрелком-снайпером одного из механизированных батальонов.

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Жизнь воина оборвалась в районе Константиновки на Донетчине. О потере сообщил глава Килийской объединенной тергромады Вячеслав Чернявский (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Сергей Валерьевич Сергеев родился 09.12.1978 года. Он проживал в городе Килия Измаильского района Одесщины.

Где именно служил военный и обстоятельства его смерти не уточняются. Но он отдал свою жизнь, не изменив ни себе, ни Родине. Навеки защитнику останется 44 года.

"Не может не болеть открытая рана у всей громады, потому что гибнут лучшие, молодые ребята... Больно говорить об этом... Выражаю искренние соболезнования в безграничном горе родным и близким погибшего воина. Уважаем память Героя, который ценой собственной жизни боролся за будущее для нас!" – написал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погибли два морпеха с Ивано-Франковщины – 25-летний старший матрос Орест Фартушинский и матрос Владимир Жданов. Жизнь обоих воинов оборвалась на фронте в Донецкой области.

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