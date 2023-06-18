'Будут защищать нас с небес!' В боях за Украину погибли два морпеха c Ивано-Франковщины. Фото

Защищая Украину, на фронте погибли морские пехотинцы Орест Фартушинский и Владимир Жданов с Ивано-Франковской области. Жизнь обоих воинов оборвалась на Донетчине.

Видео дня

Одному из них только исполнилось 25 лет. О смерти земляков сообщили на Facebook-странице Делятинской территориальной громады и городского головы Коломыи Богдана Станиславского (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Старший матрос Орест Фартушинский

Орест Фартушинский родился 12 июня 1998 года, проживал в Делятине. Служил во взводе морской пехоты роты 88-го отдельного батальона морпехов, был старшим матросом.

Последний бой защитник принял менее чем через сутки после своего 25-летия – около 12:30 13 июня во время штурма вражеских позиций в районе населенного пункта Старомайорское на Донетчине.

Орест погиб от полученных травм в результате артиллерийских минометных обстрелов – как отважный герой, достойно, в тяжелом противостоянии.

"Для родных, близких и всех, кто знал этого светлого парня, это невыразимая боль, горькая потеря и пустота, которую ничем нельзя восполнить... Искренне сочувствуем вам всем и просим Господа принять к Царству Небесному праведную душу воина Ореста... Вечная память! Герои не умирают!" – прокомментировали в Делятинской громаде.

Матрос Владимир Жданов

Житель Коломыи Владимир Жданов тоже был морским пехотинцем ВСУ и боролся за свободу и независимость Украины на Донетчине. Он служил достойно стране и украинской нации. Погиб матрос на фронте 16 июня.

"От всей Коломыйской громады выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Разделяем с вами боль этой непоправимой потери. Теперь Владимир будет защищать нас с небес. Светлая ему память. Честь и слава защитнику", – написал мэр Коломыи.

О прибытии скорбных кортежей, датах и времени похорон погибших защитников пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях против российской оккупационной армии погиб воин с Ивано-Франковщины Михаил Балабан. Значительную часть всего времени службы в ВСУ он вместе с побратимами провел в самых горячих точках фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!