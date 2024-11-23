От Романа до Иордана: полный список зимних праздников в Украине с датами

Изменения в литургическом календаре внесли коррективы в традиционные даты празднования зимних украинских праздников. Переход на новоюлианский календарь означает, что теперь почти все церковные праздники и дни ангелов будут отмечаться 13 дней раньше.

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Это касается и так называемого "украинского рамадана" – периода с рядом зимних праздников, который начинался раньше от Романа до Иордана. Зимний период традиционных праздников в Украине начинается 18 ноября со дня Святого Романа и завершается 7 января на Иоанна Крестителя. Эти праздники объединяют богатые религиозные и народные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Новые даты празднования

Святой Роман: 18 ноября – традиционно в этот день молятся о благополучии.

Святая Екатерина: 24 ноября – женский праздник, когда девушки проводят вечерницы.

Введение в храм Пресвятой Богородицы: 21 ноября – один из важнейших христианских праздников, когда обращаются к Богородице с просьбами.

Андрей Первозванный: 30 ноября – день, когда начинаются зимние гадания.

Святой Николай: 6 декабря – самый любимый праздник детей, когда они получают подарки.

Святая Анна: 9 декабря – праздник в честь матери Девы Марии.

Сочельник: 24 декабря – семейный ужин с 12 постными блюдами.

Рождество Христово: 25 декабря – день рождения Иисуса Христа.

Собор Святой Богородицы: 26 декабря – праздник в честь Богородицы.

Маланки: 31 декабря – веселые гуляния с колядками и козой.

Обрезание Господне и Святого Василия: 1 января – праздник, связанный с земледелием и семейным благополучием.

Второй Святой вечер: 5 января – еще один постный ужин перед Крещением.

Крещение: 6 января – освящение воды и купание в прорубях.

Иоанна Крестителя: 7 января – завершение цикла рождественских праздников.

Особые дни ноября и декабря

День Святой Екатерины (24 ноября) – праздник женской судьбы и первых зимних вечерниц. По традиции, девушки готовят угощение для парней и устраивают гадания.

Введение в храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) – один из важнейших христианских праздников. В этот день запрещается занимать вещи и начинать важные дела.

Андрея Первозванного (30 ноября) – время зимних обрядов и гаданий, особенно популярное среди незамужних девушек.

Радость для детей и благословение для семей

День Святого Николая (6 декабря) приносит подарки детям, которые верили в чудеса и вели себя послушно. Непослушные получают символические резки.

Святой Анны (9 декабря) считается днем покровительницы женщин и матерей. В этот день молятся о здоровье будущих детей.

Кульминация праздничного цикла

Праздничные дни достигают пика в Рождественский период:

Сочельник (24 декабря) – время семейного собрания и 12 постных блюд на столе.

Рождество Христово (25 декабря) – праздничные богослужения, колядки и вертепы создают особую атмосферу.

Подготовка к Иордану

После Рождества наступает время Маланки (31 декабря), сопровождаемое народными обрядами и колядками.

На Обрезание Господне и день Святого Василия (1 января) посевальщики желают семьям благополучия.

Второй Сочельник (5 января) предшествует Крещению и завершается щедрованием девушек.

Завершение праздников: Иордан и Иоанна Крестителя

Последние дни праздничного цикла посвящены Крещению (6 января) и Иоанну Крестителю (7 января). Традиционные обряды освящения воды и погружения в проруби символизируют очищение и начало нового этапа жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют День святого Николая, Рождество и Крещение.

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