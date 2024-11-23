От Романа до Иордана: полный список зимних праздников в Украине с датами
Изменения в литургическом календаре внесли коррективы в традиционные даты празднования зимних украинских праздников. Переход на новоюлианский календарь означает, что теперь почти все церковные праздники и дни ангелов будут отмечаться 13 дней раньше.
Это касается и так называемого "украинского рамадана" – периода с рядом зимних праздников, который начинался раньше от Романа до Иордана. Зимний период традиционных праздников в Украине начинается 18 ноября со дня Святого Романа и завершается 7 января на Иоанна Крестителя. Эти праздники объединяют богатые религиозные и народные традиции, передающиеся из поколения в поколение.
Новые даты празднования
- Святой Роман: 18 ноября – традиционно в этот день молятся о благополучии.
- Святая Екатерина: 24 ноября – женский праздник, когда девушки проводят вечерницы.
- Введение в храм Пресвятой Богородицы: 21 ноября – один из важнейших христианских праздников, когда обращаются к Богородице с просьбами.
- Андрей Первозванный: 30 ноября – день, когда начинаются зимние гадания.
- Святой Николай: 6 декабря – самый любимый праздник детей, когда они получают подарки.
- Святая Анна: 9 декабря – праздник в честь матери Девы Марии.
- Сочельник: 24 декабря – семейный ужин с 12 постными блюдами.
- Рождество Христово: 25 декабря – день рождения Иисуса Христа.
- Собор Святой Богородицы: 26 декабря – праздник в честь Богородицы.
- Маланки: 31 декабря – веселые гуляния с колядками и козой.
- Обрезание Господне и Святого Василия: 1 января – праздник, связанный с земледелием и семейным благополучием.
- Второй Святой вечер: 5 января – еще один постный ужин перед Крещением.
- Крещение: 6 января – освящение воды и купание в прорубях.
- Иоанна Крестителя: 7 января – завершение цикла рождественских праздников.
Особые дни ноября и декабря
День Святой Екатерины (24 ноября) – праздник женской судьбы и первых зимних вечерниц. По традиции, девушки готовят угощение для парней и устраивают гадания.
Введение в храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) – один из важнейших христианских праздников. В этот день запрещается занимать вещи и начинать важные дела.
Андрея Первозванного (30 ноября) – время зимних обрядов и гаданий, особенно популярное среди незамужних девушек.
Радость для детей и благословение для семей
День Святого Николая (6 декабря) приносит подарки детям, которые верили в чудеса и вели себя послушно. Непослушные получают символические резки.
Святой Анны (9 декабря) считается днем покровительницы женщин и матерей. В этот день молятся о здоровье будущих детей.
Кульминация праздничного цикла
Праздничные дни достигают пика в Рождественский период:
Сочельник (24 декабря) – время семейного собрания и 12 постных блюд на столе.
Рождество Христово (25 декабря) – праздничные богослужения, колядки и вертепы создают особую атмосферу.
Подготовка к Иордану
После Рождества наступает время Маланки (31 декабря), сопровождаемое народными обрядами и колядками.
На Обрезание Господне и день Святого Василия (1 января) посевальщики желают семьям благополучия.
Второй Сочельник (5 января) предшествует Крещению и завершается щедрованием девушек.
Завершение праздников: Иордан и Иоанна Крестителя
Последние дни праздничного цикла посвящены Крещению (6 января) и Иоанну Крестителю (7 января). Традиционные обряды освящения воды и погружения в проруби символизируют очищение и начало нового этапа жизни.
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