Когда День святого Николая, Рождество и Крещение: новые даты

На зиму выпадает много любимых в народе церковных праздников. Но ведь Православная церковь Украины в прошлом году перешла на новый календарь и все даты в нем сместились.

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Избежать неразберихи поможет OBOZ.UA. Рассказываем, когда наша страна отмечает все основные зимние религиозные праздники. Главный принцип, который поможет при необходимости сориентироваться самостоятельно, заключается в том, что с 1 сентября 2023 все праздники, кроме пасхальных, в православном календаре сместились на 13 дней назад. И теперь они совпадают с датами в григорианском календаре, которым пользуются христиане западного обряда – католики и протестанты.

Когда День святого Николая

Традиционно с этого дня начинается цикл рождественских праздников. В ночь на Николая детям, которые были послушными в течение года, кладут под подушку подарки. Тем самым чтят наследие святого чудотворца Николая Мирликийского, раздавшего свое богатство беднякам.

Ранее День святого Николая отмечали 19 декабря. Новая дата праздника – 6 декабря. Кстати, совпадает с Днем Вооруженных Сил Украины.

Когда Рождество

До недавнего времени Украина отмечала Рождество в отличную от остального мира дату – 7 января. И это нарушало логический порядок зимних праздников. По народной традиции сначала встречали постным ужином праздник Рождества Христова, а уже через неделю пышно праздновали Василия и Маланки, то есть наступление нового года. Затем на наших территориях приняли за светскую норму григорианский календарь, и праздники поменялись местами – сначала шел Новый Год, во время которого все пили шампанское и закусывали его салатом оливье и селедкой под шубой, то есть нарушали пост, и только потом отмечали Сочельник и ставили на стол 12 постных блюд.

Переход на новоюлианский календарь положил конец этой неразберихе. Теперь мы празднуем Рождество 25 декабря, а потом уже готовимся к новогодней ночи. Кстати, государственный выходной сейчас тоже приходится на эту дату, а 7 января стало обычным рабочим днем.

Когда Крещение

Праздником в честь крещения Иисуса в водах реки Иордан завершаются почти двухнедельные рождественские святки. В канун этого дня последний раз колядуют и в последний раз готовят кутью. А еще соблюдают пост.

По старому календарю дата Крещения приходилась на 19 января. Теперь православные Украины отмечают его 6 января. В этот день в церкви святят воду и ходят погружаться в прорубь. Хотя последняя традиция является народной, а не религиозной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Киеве установят главную рождественскую елку страны.

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