От полученных травм пешеход скончался: новые детали ДТП с нардепом Гевко во Львовской области

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства смертельного ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Владимира Гевко. Установлено, что пешеход скончался от полученных травм в результате аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. ДТП случилось вечером 19 марта на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская, в поселке Золочевского района Львовской области.

По предварительной информации, авария произошла вне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался. Источник OBOZREVATEL уточнил, что пешеход, который погиб в ДТП, 72-летний мужчина.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезв.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Следует отметить, что накануне Гевко сообщил, что стал участником аварии, в результате которой погиб человек. Он отметил, что с первых минут аварии сотрудничает со следствием. Нардеп принес "искренние соболезнования и извинения близким погибшего".

Владимир Гевко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 167-му округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября 2019 года – член партии. Заместитель председателя комитета по вопросам бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, история скандального ДТП с пострадавшими с участием автомобиля, в котором ехал народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, завершилась штрафом в размере 850 гривен. Эту сумму должен заплатить не сам нардеп, а гражданин Украины Виктор Склема, также находившийся в автомобиле в момент аварии.

Самому Трухину инкриминируют взятку (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Он получил подозрение в подкупе полицейских от НАБУ и САП.