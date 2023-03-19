Нардеп Гевко попал в ДТП, погиб человек: подробности

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко сообщил, что стал участником аварии, в результате которой погиб человек. Трагедия произошла в воскресенье, 19 марта.

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Об этом украинский парламентарий написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что с первых минут аварии сотрудничает со следствием. В каком городе произошло ДТП политик не уточнил.

Гевко добавил, что уже прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем будет участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.

"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", – говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что ему "очень тяжело от того, что произошло".

"Знаю, что родственникам погибшего еще труднее. Я не знаю, как найти в себе силы пережить эту трагедию. Еще раз приношу искренние соболезнования семье погибшего", – добавил Гевко.

Владимир Гевко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября 2019 года – член партии. Заместитель главы Комитета по бюджету.

Как сообщал OBOZREVATEL, история со скандальным ДТП с пострадавшими с участием автомобиля, в котором ехал народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, завершилась штрафом в размере 850 гривен. Эту сумму должен оплатить не сам нардеп, а гражданин Украины Виктор Склема, также находившийся в автомобиле в момент аварии.

Самому Трухину инкриминируют ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Он получил подозрение в подкупе полицейских от НАБУ и САП.