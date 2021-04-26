В Украине растет смертность от коронавируса: медики озвучили главные причины и сказали, в чем вина пациентов
Несмотря на то, что третья волна коронавируса потихоньку идет на спад, статистика показывает, что процент летальности от этой ужасной болезни растет. Инфекционисты и другие медики, которые каждый день борются за жизни пациентов, считают, что повлияла на ситуацию не только циркуляция британского мутанта, но есть и ряд других факторов.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.Статистика настораживает
Если верить статистике Министерства здравоохранения Украины, то с начала этого года процент летальных исходов от коронавируса неуклонно растет. Если еще в начале января эта цифра составляла 1,76% по отношению умерших к заболевшим, то на сегодня уже 2,04%.
Надо отметить, что в июле 2020-го во время первой волны заболеваемости эта цифра была 2,99%. Потом она постепенно снижалась. А в пик второй волны, осенью прошлого года, она была ниже, чем сейчас – примерно 1,9% в октябре и 1,8% – в ноябре.
Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко считает, что у нас ошибочно уверяли население в том, что этот вирус поражает в основном пожилых людей, а также тех, у кого есть серьезные сопутствующие заболевания.
"У нас даже тут на Буковине профессор заявляла, что коронавирус поражает только стариков. На самом деле, с самого начала я видела, что к нам в больницу поступают молодые люди, которые не только тяжело переносили болезнь, но и очень быстро сгорали. Помню, был пожарный, 40 лет. Крепкий мужчина без вредных привычек, без всяких сопутствующих заболеваний. Через четыре дня у него было поражено 90% легких. Была 29-летняя волонтер, я ее знала. Она постоянно ходила пешком, пила соки, не употребляла алкоголь. Через несколько часов после поступления она умерла. Были и спортсмены, охранники, молодые женщины, беременные. Болезнь никого не щадила. Также было и в Китае, там среди первых жертв была молодая девушка. Поэтому, когда заявляли, что умирают только старики, люди прислушивались и расслаблялись. Не соблюдали меры безопасности, снимали маски, не выдерживали социальной дистанции. И умирали из-за своей беспечности", – считает Кобевко.
Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что одной из причин роста смертности является мутация вируса: "Он стал более агрессивным, и стал поражать более молодое население".
Кроме этого Курпита отмечает, что серьезно на росте смертности могла сказаться перегрузка системы здравоохранения. "Когда врач вместо 10 пациентов обслуживает 30-40-50 или медсестра вынуждена работать с половиной сотни больных вместо 10-15, то естественно они не могут уделить всем должного внимания. Этот фактор даже важнее, чем нехватка кислорода в больнице, хотя и он тоже очень важен", – считает врач.
То, что в Украине катастрофически не хватает врачей и медсестер, говорилось давно. Медикам так и не повысили зарплаты, в результате многие уехали работать за границу, в ту же Польшу.
Поэтому оставшимся медсестрам и врачам приходится работать за двоих, а то и за троих. Кроме того, в коронавирусных отделениях не хватает мест по всей стране. Особенно ужасная ситуация в Одессе и Харькове. Тут еще с осени скорые выстраиваются в очереди, чтобы сдать пациентов. Или вынуждены часами кружить по городу в поисках свободных мест.
Люди даже с очень низкой сатурацией не могут госпитализироваться, потому что их просто не берут. Особенно пожилых. Они умирают дома, а понять масштабы трагедии мы сможем в конце года, когда статистика покажет рост уровня смертности.
Проблема в этих городах до сих пор не решена. Власти, мягко говоря, обманывают Минздрав, отчитываясь, что у них сотни свободных мест в реанимациях с кислородными точками. Но на деле это фикция. Об этом постоянно пишут и сообщают волонтеры. Что будет в этих городах во время очередной волны заболеваемости, которую нам обещают осенью, даже страшно представить.Раньше обратился – больше шансов выжить
Профессор, вирусолог, заведующая отделом Института им. Громашевского АНУ Алла Мироненко также отмечает, что на число смертей влияет большое количество больных: "Чем больше пациентов, тем сложнее их обслуживать".
Также профессор отмечает, что причиной высокой летальности может быть не очень высокое качество обслуживания семейных докторов. "У меня впечатление, что у нас сейчас лечат только по телефону. Один врач назначит анализы, посмотрит их и выпишет адекватное лечение, другой – нет. А ведь все люди разные, со своими осложнениями", – говорит она.
А также еще одним фактором, который приводит к смертности от этой болезни, Мироненко считает беспечность людей. "Не каждый понимает, что с этой болезнью нужно как можно быстрее обращаться к врачу, не затягивать. Кто раньше обратится и получит нормальное назначение, у того больше шансов выжить. Люди должны понимать, что коронавирус это не та болезнь, которая сама пройдет", – говорит Мироненко.
У нас еще осталось время подготовиться к осенней вспышке коронавируса. Привить полстраны нам явно не удастся, поэтому единственный выход – увеличивать количество мест с кислородом в больницах. А вот откуда взять врачей, которые будут работать и рисковать здоровьем за низкие зарплаты, пока неизвестно.