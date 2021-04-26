В Украине растет смертность от коронавируса: медики озвучили главные причины и сказали, в чем вина пациентов

Несмотря на то, что третья волна коронавируса потихоньку идет на спад, статистика показывает, что процент летальности от этой ужасной болезни растет. Инфекционисты и другие медики, которые каждый день борются за жизни пациентов, считают, что повлияла на ситуацию не только циркуляция британского мутанта, но есть и ряд других факторов.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Если верить статистике Министерства здравоохранения Украины, то с начала этого года процент летальных исходов от коронавируса неуклонно растет. Если еще в начале января эта цифра составляла 1,76% по отношению умерших к заболевшим, то на сегодня уже 2,04%.

Надо отметить, что в июле 2020-го во время первой волны заболеваемости эта цифра была 2,99%. Потом она постепенно снижалась. А в пик второй волны, осенью прошлого года, она была ниже, чем сейчас – примерно 1,9% в октябре и 1,8% – в ноябре.

Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко считает, что у нас ошибочно уверяли население в том, что этот вирус поражает в основном пожилых людей, а также тех, у кого есть серьезные сопутствующие заболевания.

"У нас даже тут на Буковине профессор заявляла, что коронавирус поражает только стариков. На самом деле, с самого начала я видела, что к нам в больницу поступают молодые люди, которые не только тяжело переносили болезнь, но и очень быстро сгорали. Помню, был пожарный, 40 лет. Крепкий мужчина без вредных привычек, без всяких сопутствующих заболеваний. Через четыре дня у него было поражено 90% легких. Была 29-летняя волонтер, я ее знала. Она постоянно ходила пешком, пила соки, не употребляла алкоголь. Через несколько часов после поступления она умерла. Были и спортсмены, охранники, молодые женщины, беременные. Болезнь никого не щадила. Также было и в Китае, там среди первых жертв была молодая девушка. Поэтому, когда заявляли, что умирают только старики, люди прислушивались и расслаблялись. Не соблюдали меры безопасности, снимали маски, не выдерживали социальной дистанции. И умирали из-за своей беспечности", – считает Кобевко.

Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что одной из причин роста смертности является мутация вируса: "Он стал более агрессивным, и стал поражать более молодое население".

Кроме этого Курпита отмечает, что серьезно на росте смертности могла сказаться перегрузка системы здравоохранения. "Когда врач вместо 10 пациентов обслуживает 30-40-50 или медсестра вынуждена работать с половиной сотни больных вместо 10-15, то естественно они не могут уделить всем должного внимания. Этот фактор даже важнее, чем нехватка кислорода в больнице, хотя и он тоже очень важен", – считает врач.

То, что в Украине катастрофически не хватает врачей и медсестер, говорилось давно. Медикам так и не повысили зарплаты, в результате многие уехали работать за границу, в ту же Польшу.

Поэтому оставшимся медсестрам и врачам приходится работать за двоих, а то и за троих. Кроме того, в коронавирусных отделениях не хватает мест по всей стране. Особенно ужасная ситуация в Одессе и Харькове. Тут еще с осени скорые выстраиваются в очереди, чтобы сдать пациентов. Или вынуждены часами кружить по городу в поисках свободных мест.

Люди даже с очень низкой сатурацией не могут госпитализироваться, потому что их просто не берут. Особенно пожилых. Они умирают дома, а понять масштабы трагедии мы сможем в конце года, когда статистика покажет рост уровня смертности.

Проблема в этих городах до сих пор не решена. Власти, мягко говоря, обманывают Минздрав, отчитываясь, что у них сотни свободных мест в реанимациях с кислородными точками. Но на деле это фикция. Об этом постоянно пишут и сообщают волонтеры. Что будет в этих городах во время очередной волны заболеваемости, которую нам обещают осенью, даже страшно представить.

Профессор, вирусолог, заведующая отделом Института им. Громашевского АНУ Алла Мироненко также отмечает, что на число смертей влияет большое количество больных: "Чем больше пациентов, тем сложнее их обслуживать".

Также профессор отмечает, что причиной высокой летальности может быть не очень высокое качество обслуживания семейных докторов. "У меня впечатление, что у нас сейчас лечат только по телефону. Один врач назначит анализы, посмотрит их и выпишет адекватное лечение, другой – нет. А ведь все люди разные, со своими осложнениями", – говорит она.

А также еще одним фактором, который приводит к смертности от этой болезни, Мироненко считает беспечность людей. "Не каждый понимает, что с этой болезнью нужно как можно быстрее обращаться к врачу, не затягивать. Кто раньше обратится и получит нормальное назначение, у того больше шансов выжить. Люди должны понимать, что коронавирус это не та болезнь, которая сама пройдет", – говорит Мироненко.

У нас еще осталось время подготовиться к осенней вспышке коронавируса. Привить полстраны нам явно не удастся, поэтому единственный выход – увеличивать количество мест с кислородом в больницах. А вот откуда взять врачей, которые будут работать и рисковать здоровьем за низкие зарплаты, пока неизвестно.