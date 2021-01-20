От COVID-19 умер один из основателей Народного руху Украины

В возрасте 79 лет от коронавируса (COVID-19) умер один из соучредителей Народного руху Украины Владимир Черняк.

Как говорится на его странице в Facebook, он скончался в понедельник, 18 января, после продолжительной болезни.

"Перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук – Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после длительной борьбы с ковидом", – говорится в сообщении.

Владимир Черняк – один из основателей Народного руху Украины (с 1999 года Черняк член Украинского народного руху, впоследствии – Украинской народной партии). Народный депутат Украины III (1998−2002) и IV (2002−2006) созывов. В 1994 году баллотировался на пост мэра Киева.

Черняк был заведующим отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главным научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

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