От аномального холода до 30-градусной жары: синоптик предупредил о погодных качелях в Украине в мае

Май 2023 года начнется в Украине с прохлады (местами даже с рекордной). Примерно с 11-12 числа начнется повышение температуры, которое дойдет до по-настоящему летней жары.

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Синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявил, что в третьей декаде мая прогнозируется наступление метеорологического лета (при среднесуточной температуре +15 градусов и выше). Об этом эксперт рассказал в статье на meteoprog.com.

Он отметил, что опирается на данные мировых прогностических центров, а также Украинского гидрометеорологического института.

Синоптик объяснил: третий месяц весны в нашей стране начнется с антициклонической деятельности, которая охватит Центральную и Восточную Европу. Первые двое суток погода будет преимущественно солнечной и сухой, но уже с 3-4 мая облачное небо и дожди продолжительностью в несколько дней вернутся. Смена погоды будут спровоцирована тем, что термобарическое поле начнет превращаться в циклоническое.

Одновременно с выпадением осадков во второй половине первой декады месяца на большую часть Европы распространится холодный воздух из Арктики.

"В Украине с 6 по 10 мая ожидается аномально прохладная погода. В ночные часы возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе", – предупредил Кибальчич.

Он ожидает, что с 11-12 числа отметки на столбиках термометров начнут подниматься. Впрочем, температура воздуха будет оставаться ниже нормы до середины месяца.

Во второй половине мая уже будет тепло. В третьей декаде месяца в южных и западных областях в отдельные дни может быть +30 градусов, заметно потеплеют и ночи.

Кибальчич подытожил, что есть все предпосылки для прохладного, местами холодного мая в Украине. Среднемесячная температура ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Самые холодные дни прогнозируются с 5 по 15 мая.

Что касается осадков, то они, согласно прогнозу, будет колебаться близко к норме, хотя местами может выпасть больше на 20-50%.

"Станет больше дней с грозами и другими опасными явлениями, связанными с конвекцией (град, шквалы). В режиме ветра чаще будет наблюдаться перенос воздуха с севера и северо-запада в первой половине месяца и преимущественно переменных направлений во второй половине мая", – сообщил синоптик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Метеорологи считают, что в первой декаде мая-2023 погода в нашей стране будет достаточно контрастной.

– Синоптик Наталья Птуха заявила, что в текущую неделю (1-7 мая) столбики термометров выше +20 градусов будут подниматься нечасто, местами ночью возможны заморозки.

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