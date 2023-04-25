В Украину лопнет тепло, но есть 'нюанс': синоптики дали прогноз на начало мая в Украине

Начало последнего месяца весны принесет волну тепла во все регионы Украины. Однако сезон дождей в мае пока не окончится.

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Как сообщается на метеорологическом сайте Синоптик, в первые дни мая украинцам не стоит ожидать солнечной погоды. Метеорологи отмечают, что в первой декаде месяца погода будет достаточно контрастной.

Согласно прогнозу синоптиков, в мае окончательно установится настоящее весеннее тепло, хотя дожди и дальше будут продолжаться.

Так, в Киеве 1-4 мая столбики термометров будут показывать +16…+18 градусов. В частности, 1 мая ожидается ясный и солнечный день, однако, начиная со вторника, 2 мая, в столице погода будет облачной и дождливой.

Во Львове в первый день мая солнышко лишь изредка будет выглядывать из-под облаков, несмотря на это, воздух прогреется до 18 градусов тепла. Вторник, 2 мая, порадует львовян еще более теплой погодой – ожидается до +20 градусов. Однако уже 3-4 мая будет достаточно прохладно – только +12…+13 градусов.

В Одессе погода в начале следующего месяца не порадует солнечными днями. В день столбики термометров будут достигать +16 градусов, ночью — +9…+10 градусов. Дожди на 1-4 мая в Донецке не прогнозируются.

В Харькове в начале мая синоптики не прогнозируют дождей, однако и солнечную погоду тоже ожидать не стоит. С 1 по 4 мая температура будет колебаться на уровне +15…+17 градусов днем. Будет облачно, но тепло.

В Николаеве, несмотря на то, что все время будет облачно, дожди 1-4 мая не ожидаются. Температура днем прогреется до +16…+17 градусов, ночью – +8…+10 градусов.

Как прогнозируют метеорологи, существенного потепления следует ожидать во второй декаде месяца – тогда столбики термометров будут показывать +22…+25 градусов, в мае периодически возможны дожди, однако затяжной непогоды не будет.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. В течение этой рабочей недели Украину ожидают дожди. Также поближе к выходным ожидается незначительное похолодание, а местами даже возможны заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 26-27 апреля ожидается похолодание. Она будет наблюдаться практически во всех регионах, но в восточной части страны удержится высокая температура воздуха.

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