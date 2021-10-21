Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом. Фото

Украинский боец Национальной гвардии Виталий Маркив в 32 года впервые стал отцом. У него 20 октября родился сын.

Об этом в Facebook сообщила его жена Диана Маркив. Имя новорожденного не названо, но известно, что малыш родился весом 4,2 кг и ростом 56 см.

Отметим, что Маркива обвиняли в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца задержали в Италии летом 2017 года. 12 июля 2019-го украинцу озвучили приговор – 24 года лишения свободы.

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3 ноября 2020 года в Милане (Италия) состоялось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу нацгвардейца, где было решено его отпустить, признав невиновным. Позже Маркив вернулся на службу в Нацгвардию после трехлетнего заключения.

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение в убийстве военнослужащему НГУ Маркиву. Дело касается того же инцидента, по которому его после 3,5 лет заключения оправдал итальянский суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД Украины презентовало фильм о драматической судьбе военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива под названием "Позывной "Итальянец".

В Славянске Донецкой области показали документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный Маркиву.