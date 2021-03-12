В Славянске показали документальный фильм о Маркиве 'Позывной 'Итальянец'. Фото

В Славянске Донецкой области показали документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный драматической истории нацгвардейца Виталия Маркива.

Автором фильма является директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Первые кадры он снял на Карачуне в 2014 году, когда работал на фронте журналистом, передает пресс-служба министерства.

На презентации фильма были военные Национальной гвардии, добровольцы-ветераны АТО, полицейские, гражданские активисты, представители городского совета и учебных заведений. Кроме того, во время мероприятия была презентована книга о Маркиве.

Шевченко отметил, что Славянск стал вторым городом после Мариуполя, где начался показ фильма в регионах.

"Этот фильм об информационной войне, которую начала страна-агрессор в Славянске. Именно здесь, на горе Карачун, находилась телебашня, которая стала символом информационного пространства, которое надо защищать, как это делал Виталий, и охранять, как это делаем мы сейчас, создавая такие проекты", – рассказал он.

Шевченко добавил, что в фильме показано, как Маркив чуть не стал жертвой мощной информационно-психологической операции в Италии. И погибший журналист Андреа Рокелли со своим российским переводчиком Андреем Мироновым также являются жертвами этой провокации.

Маркив отметил, что Славянск – это одна из первых выдающихся побед украинской армии.

"И во время своей борьбы я был уверен, что ни в коем случае не сдамся. Это было в память моих собратьев, непосредственно генерал-майора Сергея Кульчицкого и военнослужащих, рядом с которыми мне выпала честь служить, работников полиции, принимавших непосредственное участие в освобождении Славянска", – подчеркнул он.

Шевченко отметил, что значительную роль в деле освобождения Маркива сыграли полицейские Славянска, в частности следователь Алла Деркач.

"Именно ее расследование, проведенное тогда на первом этапе в очень сложной ситуации, позволило Главному следственному управлению Нацполиции достичь весомых результатов. За эту работу полицейская награждена знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие", – сказал спикер МВД.

Глава издательства "Фолио" Александр Красовицкий добавил, что книга о Маркиве вышла на украинском, русском, английском и итальянском языках.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Позывной "Итальянец" показали курсантам и лицеистам системы МВД и Минобороны.