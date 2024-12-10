Оставили врагу 'особое послание': в Геническе и Новой Каховке украинские патриоты устроили смелую акцию. Фото

Украинские патриоты на оккупированной части Херсона уже почти три года не устают напоминать России, что оккупантам в Украине не рады. Недавно они провели смелую акцию в контролируемых захватчиками Геническе и Новой Каховке.

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На российских рублях патриоты оставили надписи с напоминанием, что территория Украины включает аннексированные Крым и части четырех украинских областей, и там до сих пор ждут Вооруженные силы. Об этом рассказали активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

"В Геническе и Новой Каховке ждут Украину. Активисты движения "Желтая лента" дополнили купюры рашистов патриотическими надписями "Площадь Украины 603 700 км2", "Украина едина", "Слава Украине". Ждем деоккупацию, ждем ВСУ!" – говорится в сообщении.

Также патриоты напомнили оккупантам, что им есть за что покаяться перед украинским народом.

Напомним, ранее о том, что территория Украины неизменна, несмотря на все прихоти Москвы, а границы нашего государства остаются теми же, что и на момент провозглашения Независимости в 1991 году, России напомнили в Крыму. На оккупированном полуострове провели смелую акцию: разместили символы украинского сопротивления у памятника Тарасу Шевченко в Ялте, на горе Демерджи над Алуштой и в спальных кварталах пяти крымских городов.