'Остаться очень опасно': Филашкин рассказал об эвакуации детей в Донецкой области

Из населенных пунктов неоккупированной части Донецкой области идет эвакуация. Из городов и поселков, которые находятся вблизи линии фронта, на сегодня эвакуированы все дети вместе с родителями.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что в Донецкой области вообще опасно, потому что количество обстрелов постоянно растет.

"За последние две недели оккупант увеличил количество обстрелов. Если две недели было 2,5-2,4 тысячи раз, то сейчас более 3 тысяч обстрелов почти каждый день. Еще раз подчеркиваю, что в области оставаться очень опасно", – сказал он.

По словам Филашкина, все дети из городов и поселков вдоль линии фронта, "от Курахового до Светлодарской дуги", уже эвакуированы.

Однако в Покровске, из которого более 30 тысяч человек уже уехали, остаются 12 тысяч местных жителей, в том числе 57 детей. В целом в Покровской громаде, по его данным, остаются 111 детей. Есть дети и в Краматорске, Славянске, Доброполье, Константиновке, рассказал глава области.

"Очень хорошо, что люди уезжают, потому что город Покровск обстреливается каждый день управляемыми авиабомбами, FPV-дронами", – сказал Филашкин и добавил, что в городе большие проблемы с водоснабжением и электроснабжением. Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы не могут устранить повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровск в Донецкой области. Недавно захватчикам удалось продвинуться к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций.

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