Остались голые стены: в Мариуполе оккупанты уничтожили монументальные панно. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе россияне в одной из школ уничтожили монументальные панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

Видео дня

Об этом сообщил журналист и исследователь мариупольских мозаик Иван Станиславский. Эти панно были созданы в актовом зале школы №7 в 1990 году и принадлежали к редким примерам влияния авангардистов на монументальное искусство.

После "ремонта" оккупантов актовый зал остался с пустыми белыми стенами.

Захватчики уже уничтожили десятки мозаичных панно в оккупированном Мариуполе, среди которых работы Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе жители протестуют против действий оккупантов, снесших 21 дом в микрорайоне на проспекте Металлургов. На месте разрушенных построек российские военные начали строительство ипотечного жилья, предназначенного для продажи россиянам.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе произошел роковой инцидент: местный житель убил российского гражданина, без разрешения занявшего квартиру в их доме. Однако соседи мужчины встали в его защиту, выражая возмущение по поводу ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!