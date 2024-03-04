'Остаемся свободными, хотя платим за это высокую цену': Алексей Суханов зачитал произведение 14-летнего победителя конкурса эссе от Фонда Рината Ахметова

"Я бы очень хотел, чтобы эта история была короче, двумя словами: „Войны нет". И чтобы никто и никогда не писал: „Война. Моя история"".

Такими словами завершил свое эссе 14-летний Тимур Вовчук из Харькова. Его очерк-воспоминание занял первое место на всеукраинском конкурсе эссе "Моя Украина" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Произведения победителей прочли известные украинцы. Эссе Тимура озвучил Алексей Суханов, посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актер и ведущий.

"Мы сидели в погребе, и я изо всех сил делал вид, что мне не страшно. Но родители видели в моих глазах ужас. Они хотели меня защитить от этого страшного нашествия врага, и не знали, что этот день растянется на годы", – рассказывает о начале войны подросток.

В свое время он мечтал о путешествиях по Украине. Мечта сбылась, но не так, как хотелось. Эта поездка была в сплошной тьме и в никуда. В аду обстрелов в это время оставались дорогие ему люди и его дом.

Тимур вернулся домой через несколько месяцев, и это был один из самых ожидаемых и желаемых моментов жизни. Ему хотелось обнять стены дома и поблагодарить его, что выстоял, ждал и дождался. Впрочем, война продолжается и приходится учиться жить в этих условиях.

"Как было – уже не будет. Даже моей волшебнице-прабабушке невмоготу вернуть все, как было… Но шаг за шагом мой родной город возрождается. Ведь самое большое его сокровище – это люди, харьковчане. И один из них – я", – убежден он.

Смотрите и слушайте эссе Тимура в исполнении Алексея Суханова.

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил Музей "Голоса Мирных" в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.

Читайте эссе финалистов конкурса в специальной коллекции на портале Музея.