Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон стал послом UNITED24: уже присоединился к сбору средств на восстановление Украины. Видео

Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном. Он стал новым послом UNITED24.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram. Приобщение влиятельных личностей к платформе UNITED24 очень важно для развития волонтерства в Украине.

"Встретился с основателем компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым послом UNITED24. Поблагодарил за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время этой войны против российского агрессора. Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности", – заявил Зеленский.

Как подметил глава государства, одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе.

Как сообщил OBOZREVATEL, мост через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области, который российские оккупанты разрушили во время своего бегства от Вооруженных сил Украины в ноябре 2022 года, восстановили с помощью UNITED24 и "АВТ Бавария". Его открыли в среду, 15 марта.

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