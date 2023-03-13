Оскар за "Навального" означає таке.

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Для багатонаціональноі глобальноі кіноіндустрії це таки Putin’s war, not Russian war

А отже ніякого чіткого запиту/ очікування /вимоги щодо переосмислення, каяття росіян за війну і за Путіна на Заході нема або надто слабкі.

Є якісь "інші" (справжні, окремі) росіяни, які є просто жертвами. Іх можна не просто не кенселити, а нагороджувати і вшановувати, навіть попри незручні історії з "кримськими бутербродами".

Все це великий виклик для нас. Бо мільйони росіян, які виїхали на Захід, підживлюють цей дискурс.

Це позиція сепарації від злочинів, уникання відповідальності, замість формування "Питань про провину". Російського Ясперса немає і, скоріш за все, не буде. І світ його особливо не очікує.