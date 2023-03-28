OSINT-проект KIU сообщил о 2 тысячах ликвидированных в Украине российских офицеров: реальные потери могут быть в 2-3 раза выше

Расследователи OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine) установили, что на войне в Украине уже было ликвидировано 2 тысячи российских офицеров. Однако там подчеркивают, что реальные потери могут быть в 2-3 раза выше.

Видео дня

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта. Отмечается, что ликвидация российских офицеров подтверждена информацией по открытым источникам. Речь идет о публикациях по похоронам, а также о некрологах.

На основе этого расследователи пришли к выводу, что на 28 марта 2023 года страна-агрессор потеряла уже две тысячи офицеров разных рангов.

Больше всего было ликвидировано старших лейтенантов (617), капитанов (372) и лейтенантов (337). Также Вооруженные силы Украины "демилитаризовали" 260 майоров, 135 подполковников, 54 полковника и четырех генерал-майоров. Кроме того, в след за русским кораблем было отправлено 221 офицера других рангов.

Следует отметить, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны наши воины ликвидировали уже около 171 730 человек из рядов армии страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали четырех российских оккупантов и показали видео ночного боя. Сделали это снайперы 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!