Ошибаются почти все водители: как правильно включать кондиционер, чтобы не тратить лишнее топливо

Летняя жара иногда сводит с ума, а кондиционер делает нашу поездку освежающей и комфортной. Но даже опытные водители включают прибор неправильно.

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Ошибочное использование системы климат-контроля приводит к большему поглощению топлива. OBOZREVATEL выяснил, что водители делают не так.

По словам механика, нельзя сразу включать кондиционер, как только вы сели в машину, это лишь усугубит ситуацию, а не охладит автомобиль. Потому что двигатель будет работать, сжигая топливо, а кондиционер будет циркулировать тёплый воздух в машине.

Если авто было под палящим солнцем, то сначала откройте дверь, чтобы проветрить салон. Это поможет кондиционеру справиться с жарой.

Затем запустите двигатель и выставьте минимальную температуру на кондиционере и оставьте его работать так пару минут. При поездке постепенно увеличивайте обороты на приборе.

Также направляйте поток холодного воздуха на крышу, а не на себя, так что он будет лучше циркулировать. Не забывайте выключать кондиционер перед тем, как заглушить авто. Потому что появится влага в системе машины, и это может привести к неприятным последствиям.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как освежить комнаты бутылкой воды, если нет кондиционера.



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