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Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара "Відновись"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара 'Відновись'

Фонд Вадима Столара успешно провел седьмой этап своего проекта "Відновись" в отеле VitaPark Карпаты, расположенном в поселке Ждениево в Закарпатье. Участники мероприятия получили возможность эмоционально отдохнуть и позитивно настроиться на будущее в среде, где им было безопасно и комфортно.

Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара "Відновись"

"Уже в седьмой раз наш Фонд в рамках инициативы "Відновись" помогает психологически семьям, оставшимся без отца или потерявшим дома из-за войны. В течение полутора лет с момента старта этого проекта мы смогли оказать поддержку почти 1500 семей. Этим мы приобщаемся к восстановлению физического и психологического здоровья матерей и детей, тем самым вкладываясь в будущее Украины", – подчеркнул основатель Фонда Вадим Столар.

Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара "Відновись"

Наталья Приходько, являющаяся волонтером Фонда Вадима Столара, раскрыла подробности процесса психоэмоционального восстановления, происходящего в рамках проекта "Відновись".

Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара "Відновись"

"Идея проекта возникла, когда мы, работая с людьми по всем регионам Украины, заметили, насколько многим украинцам необходимо эмоциональное восстановление. Поэтому мы вместе с нашей командой разработали и реализовали проект "Відновись". Его суть состоит не только в том, чтобы предоставить возможность пострадавшим от войны семьям отдохнуть в безопасных и волшебных уголках Украины, хотя это тоже очень важно.С матерями и детьми активно работают специалисты: психологи, арттерапевты, аниматоры.Потому что наша главная цель - помочь людям эмоционально отдохнуть, набраться сил, чтобы двигаться вперед ", – рассказала Наталья Приходько.

Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара "Відновись"

В Фонде утверждают, что в течение полутора лет, продолжающегося проект "Відновись", произошли изменения в стране и обществе, на которые необходимо реагировать.

"Пока мы наблюдаем, что граждане испытывают сильную усталость, эмоциональное выгорание, им приходится тратить все больше сил просто на то, чтобы жить и увереннее чувствовать себя в обществе. А нам приходится прилагать еще больше усилий для поддержки людей. Седьмой этап "Відновись" стал для нас достаточно тяжелым. Мы осознали, что необходимы определенные изменения, которые смогут повысить эффективность нашей помощи", – отмечают в Фонде.