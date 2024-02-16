Около 1500 семей смогли эмоционально перезагрузиться во время проекта Фонда Вадима Столара 'Відновись'

Фонд Вадима Столара успешно провел седьмой этап своего проекта "Відновись" в отеле VitaPark Карпаты, расположенном в поселке Ждениево в Закарпатье. Участники мероприятия получили возможность эмоционально отдохнуть и позитивно настроиться на будущее в среде, где им было безопасно и комфортно.

"Уже в седьмой раз наш Фонд в рамках инициативы "Відновись" помогает психологически семьям, оставшимся без отца или потерявшим дома из-за войны. В течение полутора лет с момента старта этого проекта мы смогли оказать поддержку почти 1500 семей. Этим мы приобщаемся к восстановлению физического и психологического здоровья матерей и детей, тем самым вкладываясь в будущее Украины", – подчеркнул основатель Фонда Вадим Столар.

Наталья Приходько, являющаяся волонтером Фонда Вадима Столара, раскрыла подробности процесса психоэмоционального восстановления, происходящего в рамках проекта "Відновись".

"Идея проекта возникла, когда мы, работая с людьми по всем регионам Украины, заметили, насколько многим украинцам необходимо эмоциональное восстановление. Поэтому мы вместе с нашей командой разработали и реализовали проект "Відновись". Его суть состоит не только в том, чтобы предоставить возможность пострадавшим от войны семьям отдохнуть в безопасных и волшебных уголках Украины, хотя это тоже очень важно.С матерями и детьми активно работают специалисты: психологи, арттерапевты, аниматоры.Потому что наша главная цель - помочь людям эмоционально отдохнуть, набраться сил, чтобы двигаться вперед ", – рассказала Наталья Приходько.

В Фонде утверждают, что в течение полутора лет, продолжающегося проект "Відновись", произошли изменения в стране и обществе, на которые необходимо реагировать.

"Пока мы наблюдаем, что граждане испытывают сильную усталость, эмоциональное выгорание, им приходится тратить все больше сил просто на то, чтобы жить и увереннее чувствовать себя в обществе. А нам приходится прилагать еще больше усилий для поддержки людей. Седьмой этап "Відновись" стал для нас достаточно тяжелым. Мы осознали, что необходимы определенные изменения, которые смогут повысить эффективность нашей помощи", – отмечают в Фонде.