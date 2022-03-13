Оккупанты заехали в Скадовск и засели в детском лагере
В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты после обеда снова зашли в Скадовск Херсонской области. Вражеская колонна из около 30 единиц техники проехала по городу и остановилась возле детского лагеря на окраине.
Там захватчики засели и решили остаться на ночь. Об этом в Facebook сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.
Оккупанты также снова заходили в здание городского совета. Работников там в тот момент не было.
"По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск – это Украина", – подчеркнул мэр.
Напомним, что еще вечером 12 марта город полностью находился под контролем украинских властей, а российские оккупанты ушли из Скадовска. Об этом также говорил городской глава, который вышел на связь в сети.
Утром 13 марта Скадовск также был свободен от оккупационных войск.
"По территории общины – 5-50 км от Скадовска постоянно перемещаются оккупанты. 9 марта заехали и в город. Потом уехали. Поэтому никакого освобождения/захвата/сдачи Скадовска не происходило. В Скадовске сохраняется относительное спокойствие", – писал тогда Яковлев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта российские оккупанты вошли в город Скадовск Херсонской области. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.
Мирные жители города, вышедшие на митинг против оккупации, подверглись издевательствам со стороны захватчиков.
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