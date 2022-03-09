Российские военные зашли в Скадовск на Херсонщине: люди устроили протест и гонят оккупантов. Фото и видео

В среду, 9 марта, российские оккупанты вошли в город Скадовск Херсонской области. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.

Стоит отметить, что спустя считанные минуты после захода в город вражеской техники, скадовчане вышли на митинг с украинскими флагами и призвали оккупантов убираться прочь. Видео митинга против россиян было опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеская техника с буквой Z заехала в Скадовск со стороны Херсона и заблокировала въезд и выезд из города. После этого оккупанты разбили дверь в здании Скадовского горсовета и зашли внутрь.

Видео дня

По словам мэра Александра Яковлева, оккупанты вывели всех работников горсовета во двор, проверили документы и затем отпустили. Также он рассказал, что враг украл большинство компьютеров в мэрии, а также вскрыл сейфы.

"Они попросили не проводить митинги. В Скадовске на сегодняшний день мы обеспечивали порядок, мы обеспечивали охрану города. Если сюда зайдут военные, мы не будем в состоянии это делать. Тогда вопрос безопасности каждого станет под опасность", – сказал мэр города.

В свою очередь жители города и ближайших сел организовались в считанные минуты и вышли на митинг против российских оккупантов. Люди с украинскими флагами скандируют "Скадовськ – це Україна", а также призывают оккупантов отправляться вслед за русским кораблем.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону и отражать наступления врага на определенных направлениях. В то же время в рядах российских оккупантов появились панические настроения из-за огромных потерь, которые они несут в нашей стране.

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