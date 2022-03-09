В Скадовске оккупанты издевались над мирными жителями: появилось видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В оккупированном Скадовске российские оккупанты издевались над мирными жителями, вышедшими на митинг против оккупации.

Видео, на котором видно, как захватчики чем-то обрызгивают людей, появилось в сети.

Оккупационные российские войска зашли в Скадовск утром 9 марта. Они захватили мэрию, вынесли оттуда компьютеры.

По словам мэра Скадовска Александра Яковлева, захватчики проверяли документы у сотрудников горсовета и потребовали не проводить проукраинских митингов.

Однако местные жители собрались под зданием мэрии, которое заняли оккупанты. Там и произошло то, что запечатлено на видео.

Видео дня

По предварительной информации, оккупанты впоследствии вышли из города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ захватили секретные документы России: в Кремле планировали оккупировать всю Украину за 15 суток.

Однако блицкриг Путина провалился. За почти две недели войны "вторая армия в мире" из областных центров в Украине захватила только Херсон. И местные жители каждый день выходят на многотысячные митинги против оккупантов.